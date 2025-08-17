◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２６節岡山―柏（１７日・ＪＦＥ晴れの国スタジアム）柏―岡山のスタメンが発表された。柏は勝てば３節ぶりに単独首位となる一戦に臨む。クリーンシート（無失点試合）数は１２で、現在リーグトップ。この日も安定感ある試合運びで、岡山からシーズンダブルを奪う。ホームで前半戦のリベンジを狙う岡山は、ＤＦ立田、ＤＦ田上、ＦＷ江坂とかつて柏に在籍した３選手がスタメン。１０日のＧ大阪戦