◆第６１回札幌記念・Ｇ２（８月１７日、札幌競馬場・芝２０００メートル、稍重）サマー２０００シリーズ第４戦に１６頭が出走し、１０番人気のトップナイフ（牡５歳、栗東・昆貢厩舎、父デクラレーションオブウォー）が直線で鋭く伸び、重賞初勝利を飾った。５７歳の横山典弘騎手は札幌記念で２０２０年ノームコア以来、５年ぶり４勝目。昨年７月の中京記念（アルナシーム）以来の重賞勝ちで、重賞勝利最年長記録を更新した。勝