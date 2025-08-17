８月１７日の新潟８Ｒ・阿賀野川特別（３歳上２勝クラス、芝２２００メートル＝９頭立て）は、牝馬３冠アパパネの息子アマキヒ（牡３歳、美浦・国枝栄厩舎、父ブラックタイド）が３勝目を挙げた。勝ち時計は２分１４秒３（良）。青葉賞５着以来の実戦で、単勝オッズ１・５倍の人気に応えた。道中は中団。早めに鞍上の手が動いたが、最後は１馬身半差をつけてゴールした。このレース終了時で騎乗機会４度で３勝の戸崎圭太騎手は