◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１２日▽３回戦明豊―県岐阜商（１７日・甲子園）生まれつき左手の指が欠損しているというハンデを持つ県岐阜商の横山温大（はると）が、初回２死二、三塁で右前へ適時打。この回チームは３点を先制した。２安打を放った日大山形との１回戦、１安打１犠打の東海大熊本星翔との２回戦に続き、３試合連続の安打。鍛え上げた右腕で躍動している。