タレントの鈴木紗理奈（48）が14日、自身のインスタグラムを更新。「久しぶりのヘアカラー」を報告し、ビフォーアフター写真を披露した。【写真】「今の紗理奈さんがほんとに素敵」美容室でのビフォーアフターを公開した鈴木紗理奈「afterとbefore」とつづり、1枚目に「after」、2枚目に「before」の姿をアップ。明るい髪色から、落ち着いた暗めのヘアカラーに変身している。「カットはまた次回」と伝えた。この投稿にファン