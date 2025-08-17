カービィカフェ全店（TOKYO／OSAKA／HAKATA）では、2025年8月28日(木)～2026年3月31日(火)まで、人気ゲーム「星のカービィ ディスカバリー Nintendo Switch 2 Edition ＋ スターリーワールド」をテーマにした新作メニューを期間限定で提供します。カービィと冒険気分を楽しもう♡ キラキラ流星ケーキで冒険気分 © Nintendo / HAL Laboratory