新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？8月18日（月）〜8月24日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！第1位★射手座運勢第1位！「未来を先取りする」がテーマの1週間。今週は、まだ誰も試していないことや、新しい習慣づくりに挑戦するチャンス。小さなことでも、自分なりの新ルールや新アイデアを生活や仕事に取り入れると、思った以上に早く結果や変化が訪れそう。流