17日の新潟8R・阿賀野川特別（芝2200メートル）は3冠牝馬アパパネの子アマキヒ（牡3＝国枝、父ブラックタイド）が単勝1.5倍の人気に応えた。中団追走からメンバー最速となる上がり3F35秒0の末脚を披露。内で粘る先行馬をまとめて差し切った。初コンビの戸崎は「返し馬から能力を感じていい馬だなと思った。この血統は気難しいところがあり、道中の進みも悪かった」と振り返った。青葉賞（5着）以来、4カ月ぶりの実戦で1馬身