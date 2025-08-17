菊地幸夫弁護士（68）が17日放送のTBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）に出演。静岡県伊東市・田久保真紀市長について語った。田久保氏は自身の学歴問題を調査する市議会の特別委員会（百条委員会）に出頭。証人尋問では、同じ答えを繰り返すなど、らちの明かない問答が繰り広げられた。菊地氏は「これは弁護士さんと事前の打ち合わせで、そこを聞かれたらこう答える、これしか答えないっていう打ち合わせができたと