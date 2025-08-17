富山県警上市署は、北アルプス・剣岳の標高2510メートル付近で15日、石川県中能登町武部、職業不詳土屋頼博さん（57）が死亡しているのを発見し、17日に収容したと発表した。署によると、土屋さんは15日に2人で入山。午後0時50分ごろ、下山中の早月尾根で滑落したと、同行者から110番があった。県警山岳警備隊が登山道から約200メートル下の岩場で発見したが、悪天候のため収容を断念し、17日午前、県警ヘリコプターで収容した