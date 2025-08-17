気象台は、午後5時7分に、洪水警報を姫路市、宍粟市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を宍粟市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】兵庫県・姫路市、宍粟市に発表 17日17:07時点南部では、17日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■姫路市□洪水警報【発表】17日夜のはじめ頃にかけて警戒■宍粟市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水17日夜のはじ