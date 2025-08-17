子どもを産み育てる幸せを日々かみしめる主人公。自分の価値観を正しいと信じて疑わず、「なんで子どもをつくらないの？」「早く産みなよ！」と“幸せの押しつけ”を開始する。■世のなかに物申したい！■可愛いくて仕方ない■来週はひさしぶりに友人たちと会う■なんだか嫌な予感「子どもを産んで幸せになった」と胸を張る主人公。いわゆる“いいママ”に見えますが、自分と異なる価値観の人を理解できない様子。来週の友人たちと