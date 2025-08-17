東京都では17日午後3時までに、12歳から95歳までの22人が熱中症の疑いで救急搬送されました。東京消防庁によりますと、都内では17日午後3時までに、12歳から95歳までの男女合わせて22人が熱中症の疑いで医療機関に救急搬送されました。20代の男性1人が重症です。東京消防庁は、こまめな水分補給など熱中症対策を呼びかけています。