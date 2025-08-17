Dr.ルルルンは、フェイスマスクブランド「ルルルン」と、ヴィークレアが展開するハチミツ美容ブランド「&honey」コラボレーションアイテムを、2025年8月11日から数量限定で販売しています。「出雲生まれの縁結びルルルン」限定版「毎日するヘアケア」「毎日使えるフェイスマスク」から、もっとうるおいを届けたいというルルルンと&honey共通の想いで始まったコラボレーション第2弾。素敵な縁を結んでほしいとの願いを込め