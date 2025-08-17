今日17日は、東北から九州の127地点で最高気温が35℃以上の猛暑日となりました(※午後4時まで)。年間の猛暑日日数最多記録を更新中の仙台では、今日17日は8月5日以来12日ぶりの猛暑日となり、さらに記録をのばしました。明日18日も東日本から西日本で猛烈な暑さとなる所があり、お盆休み明けで久しぶりに仕事に戻る人にとっては、全国的に酷な暑さになりそうです。今日17日猛暑日は127地点最高は鳩山(埼玉)の37.9℃今日17日は