◆ソフトバンク1×―0ロッテ（17日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが、牧原大成のサヨナラ適時打で今季5度目のサヨナラ勝ちを収めた。互いに無得点で迎えた9回。先頭近藤健介が四球で出塁すると、代走緒方理貢が1死一、二塁、牧原大の打席で三盗を成功。直後にサヨナラ打で飛び出した。試合後、小久保裕紀監督は「本当に勇気のいるスチールだったんですけどね。しっかり決めてくれたので牧原も楽に打席に立つことが