3年ぶりとなるツアー優勝を果たした比嘉一貴＝御前水GCISPSハンダ夏に爆発トーナメント最終日（17日・北海道御前水GC＝6932ヤード、パー72）比嘉一貴が8バーディー、1ボギーの65をマークし、通算30アンダーの258で並んだ米沢蓮とのプレーオフを2ホール目で制して3年ぶりのツアー通算7勝目を挙げた。優勝賞金1200万円を獲得した。1打差の3位が金子駆大と古川龍之介だった。岡田晃平が通算27アンダーで5位。2週前に続く、2大会連