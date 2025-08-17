12回オリックス1死、広岡が左越えにサヨナラ本塁打を放つ＝京セラドームオリックスが6点差を逆転してサヨナラ勝ち。0―6の五回に太田の満塁本塁打で追い上げ、六回に中川の2ランで追い付いた。延長十二回に広岡のソロで勝負を決めた。9番手の横山楓がプロ初勝利。西武は隅田が6失点と崩れた。