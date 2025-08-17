岩手県一関市の「AI窓口」のイメージ岩手県一関市が、市役所に対話型生成人工知能（AI）の端末が対応する市民向け窓口を設置し、サービス向上と職員の負担軽減に取り組んでいる。画面上の女性キャラクターに話しかけると、目的に応じて担当課を提案したり、住民票など申請書類作成を補助したりする。市は将来的にAI窓口に業務を一本化したい考えだが、操作に不慣れな高齢者などへの普及が課題だ。例えば、「持続可能な開発目標