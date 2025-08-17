【中銀チェック】NZ中銀は利下げ再開へ 20日11時にニュージーランド準備銀行(中央銀行)の政策金利発表があります。昨年8月に利下げを開始したNZ中銀は、前回7月の会合で7会合ぶりに政策金利を据え置きました。もっとも声明で「NZ中銀の委員会は、中期的なインフレ圧力が予想通りの緩和を続ける場合、政策金利をさらに引き下げる可能性がある」との姿勢を示し、追加利下げを示唆しました。 今月7日に公表され