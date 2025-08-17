JR北海道は札幌〜函館駅間を函館本線（通称：山線）経由で結ぶ「特急ニセコ号」を、2025年9月6日(土)から期間限定で運行します。羊蹄山をはじめとする雄大な自然を車窓から楽しめるだけでなく、沿線の高校生や地域住民によるおもてなし企画「ニセコトレインマルシェ」を全運転日で開催するなど、地域の食や魅力を存分に堪能できる列車となっています。※各イベント・おもてなしによって開催日が異なります。高校生が旅を彩る！沿線