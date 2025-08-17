17日（日）、ナゴヤ球場でのウエスタン・リーグ、対オリックス戦。中日の先発投手は岡田俊哉、対するオリックスの先発投手は東松快征。中日は3回裏、先制に成功。先頭の辻本倫太郎がレフトへのソロを放ち先制。石橋康太、尾田剛樹、ロドリゲスの連続適時打で4点を追加。5点をリードする。4回裏、安打で出塁した辻本を三塁に置き、石川昂弥の適時二塁打で1点を追加。6対0とした。5回表、２番手の根尾昂が登板。適時打などで