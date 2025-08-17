8月15日、B1西地区の琉球ゴールデンキングスは、2025－26シーズンのサマーアイテムを販売を開始した。 今回販売されたのは、琉球のチーム名やマスコットキャラクターのゴーディーが夏ぴったりのデザインになったTシャツやハーフパンツ、キャップなど豊富なラインナップが登場。バスケットのオフシーズンでも普段使いしやすいカジュアルスタイルのアイテムが揃