玉野競輪場のF1が18日、開幕する。17日は前検が行われた。上野雅彦（23＝香川）は6月の青森F1最終日で落車。右鎖骨を骨折して、今回が復帰戦となる。「前回折った時は、早めに復帰したら尾を引いてしまった。今回はじっくり練習してきた。（脚力が）がっつり落ちている訳ではないし、レース勘だけですね」。計画的にメニューをこなし、不安は少なそう。初日11Rは中村と実質2分戦となった。「シンプルに戦おうと思います」