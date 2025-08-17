オリックス７―６西武（パ・リーグ＝１７日）――オリックスの太田がプロ７年目で初の満塁本塁打を放った。６点を追う五回、一死満塁の好機で打席に入ると、西武先発の隅田が投じた初球の変化球をバックスクリーンへ放り込んだ。「いい感触で打つことができた」と喜んだ。