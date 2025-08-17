「巨人１−３阪神」（１７日、東京ドーム）巨人が競り負け、今季の阪神戦は６勝１５敗となった。２点を追う九回は連打で無死一、二塁としたが、代打・増田大がスリーバント失敗。好機を広げることができず、丸、代打・坂本が凡退した。阿部監督は増田大のバントについて「まあ、決めなきゃいけないね。難しいんだけどな」と振り返り、攻守でミスが出たことに「そういうのができたら勝てるだろうし、できなかったら負けるし