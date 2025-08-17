札幌・手稲警察署は2025年8月17日、手稲区に住む自称・個人事業主の男(46)を器物損壊の容疑で逮捕しました。男は16日午後7時半ごろから午後10時半ごろにかけて、札幌市手稲区の駐車場内で、交際相手の女性が所有する車を壊した疑いが持たれています。16日午後10時半ごろ、近隣住民から「何か叩いている音がする」と警察に通報がありました。警察によりますと、男は女性と何らかのトラブルになり、女性の車のサイドステップの部分を