「オリックス７−６西武」（１７日、京セラドーム大阪）オリックスが最大６点差をひっくり返し、延長１２回の死闘の末にサヨナラ勝ちを飾った。延長十二回に広岡が劇弾５号ソロを放った。自身初のサヨナラ本塁打。チームは今季９度目のサヨナラ勝ち。本拠地は歓喜に包まれた。先発の高島が初回に４失点の苦しい立ち上がり。２番手片山も三回、五回に１点ずつを失い、０−６のビハインドを背負った。しかし、五回に太田の８