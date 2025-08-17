【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■久保史緒里と百里さんのピアノの連弾に合わせて乃木坂46がパフォーマンス！ 8月30日・31日の2日間にわたり、東京・有明アリーナにて開催される『Song for Children！24時間テレビチャリティーライブ』の8月31日の企画として乃木坂46のライブの中で、メンバーの久保史緒里が視覚障がいの少女・百里（ゆり）さん14歳とピアノの連弾に挑戦することが発表された。