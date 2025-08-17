北海道・名寄警察署は2025年8月17日、窃盗の疑いで名寄市に住む自称・派遣社員の男(61)を逮捕したと発表しました。男は8月17日午前10時ごろ、名寄市にあるスーパーで、かつ丼1個(販売価格572円)を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、男がかつ丼を手提げバッグに入れるところを従業員が目撃し、男が店から出たところで声をかけ、取り押さえたということです。調べに対し男は、「お金がなくお腹が減ってしま