最大9連休となったお盆休みも17日が最終日。下松市のレジャー施設は多くの家族連れでにぎわいました。（来場者）「プール最高～～！！」お盆休み最終日の17日、くだまつ健康パークの屋内プールは多くの家族連れでにぎわっていました。大きな波の出るプールに・・・。ウォータースライダー。子どもから大人まで水しぶきを上げながら夏の涼しいひとときを過ごしていま