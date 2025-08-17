「全国高校野球選手権・３回戦、県岐阜商３−１明豊」（１７日、甲子園球場）県岐阜商・横山温大外野手（３年）が初回に右前適時打を放ち、３戦連続安打をマークした。生まれつき左手の指を欠損するハンディを背負いながら、１回戦の日大山形戦で２安打。２回戦・東海大熊本星翔戦の第１打席でも右前打、六回には犠打と勝利に貢献した。２回戦の勝利後、「注目されるからこそ、もっと結果を残さないといけない」と貪欲に次