【津田学園―横浜】２回横浜２死。四球を選んだ江坂＝甲子園◆横浜５−０津田学園横浜の２年江坂は「７番・右翼」で、２試合ぶりに先発出場を果たした。左打者が１〜６番に並ぶ打線において、貴重な右打者。「自分が打席に立ったことで、（相手投手は）ちょっと感覚がずれたと思う」と外角へのつり球に手を出さず、２四球を選んだ。「もっと振っても良かったと思うが、（四球は）安打より価値があると言われている」と江坂。