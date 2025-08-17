長野県警察本部17日午前10時10分ごろ、北アルプス鹿島槍ケ岳の標高2500メートル付近で、長野県側の斜面に倒れていた愛知県小牧市の看護師宮崎千春さん（51）を、長野県警ヘリコプターが救助したが、死亡が確認された。登山道から下の斜面に滑落したとみられ、大町署が詳しい状況を調べている。署によると、15日から3人パーティーで入山した。16日午前、同行者から「一緒に登山をしていた女性が滑落した」と通報があり、県警ヘ