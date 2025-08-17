お笑いタレントの山口智充が１７日、大阪市中央区の読売テレビで開催された同局の冠番組「グッと！地球便」（日曜・前１０時２５分）の「グッさんとファンミーティング」に出演。リアルタイムでオンエアされた「タヒチＳＰ」を視聴し、トークショーや番組テーマ曲「ハイホー」の弾き語り、そしてロケ地でも披露した「鼻笛」の生演奏などで盛り上げた。ファンミーティングは２年連続２度目の開催。集まったファンの旅にまつわる