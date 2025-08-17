劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』の公開御礼舞台あいさつが17日、都内で開催され、胡蝶しのぶ役の早見沙織、栗花落カナヲ役の上田麗奈が登壇した。胡蝶カナエ役・茅野愛衣からの手紙が届き、収録の裏側が明かされた。【写真】胡蝶しのぶに似てる！イメージ衣装＆リボン姿の早見沙織収録当時、アフレコに挑むにあたっての気持ちを聞かれると、早見は「しのぶさんはずっと姉さん(胡蝶カナエ)の想いを纏って生き