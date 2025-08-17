◆パ・リーグオリックス７X―６西武＝延長１２回＝（１７日・京セラドーム大阪）オリックスが今季９度目のサヨナラ勝利で、２カードぶりの勝ち越しを決めた。５回表終了時点で０―６と大量ビハインドだったが、その裏に太田がプロ７年目で自身初となる８号グランドスラムを放ち、２点差に接近。２点を追う６回は、中川の９号２ランで同点に追いついた。６―６の延長１２回、最後は広岡が５号ソロで試合を決めた。先発・高