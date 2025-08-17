◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ＤｅＮＡ（１７日・バンテリンＤ）ＤｅＮＡの宮城滝太投手が痛恨の暴投で２点を献上した。２―２の７回２死満塁、上林に投じた２球目のカーブが大きくはずんだ。捕手・戸柱もボールを止めることができず、ボールはバックネット方向に転々と転がっていった。それを見た三塁走者の山本が生還し、さらに二塁走者の岡林も生還して２失点。宮城は腰に手を当てて厳しい表情を浮かべていた。