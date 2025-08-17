◆イースタン・リーグ巨人―西武（１７日・Ｇタウン）巨人は１７日、イースタン・西武戦のスタメンを発表した。腰痛の影響で７月３１日に出場選手登録を抹消され、故障班でリハビリを行っていた吉川尚輝内野手が「３番・二塁」で実戦復帰する。１６日に行われた同戦の試合前から２軍に合流し、フルメニューを消化していた。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（右）岡田２（中）浅野３（二）吉川４（一