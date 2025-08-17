◇MLB ドジャース 6-0 パドレス(日本時間17日、ドジャー・スタジアム)ドジャースは同率首位に並ぶパドレスとの2戦目に挑み完封勝利。単独首位へ再浮上しました。この日、対するパドレスの先発ディラン・シース投手は大乱調。大谷翔平選手はその中で、2打席連続の四球を選ぶと、第3打席ではヒットも記録するなど、3打席目まで全出塁と得点に貢献します。この躍動についてロバーツ監督は「シースは明らかにショーヘイには打たれまい