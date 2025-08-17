◇セ・リーグDeNAー中日（2025年8月17日バンテリンD）3年ぶりに日本球界に復帰したDeNAの藤浪晋太郎投手（31）が17日、中日戦（バンテリンD）に先発。1059日ぶりのマウンドで、5回5安打1失点と勝ち投手の権利を得てマウンドを降りたが、直後の6回に2番手・中川虎大投手（25）が同点ソロを許し、勝ち星が消えた。藤浪は球団を通じ「初登板でしたが、落ち着いて投げられましたし内容はまずまず良かったかなと思います」と