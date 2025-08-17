1日限りの「かき氷屋」で配膳する綾部世渚ちゃん＝17日午前、福島県双葉町東京電力福島第1原発事故により約11年半の全町避難を強いられた福島県双葉町の交流施設に17日、町内に住む子どもたちが店員を務める1日限りの「かき氷屋」がオープンした。復興途上の古里で楽しい夏休みの思い出をつくろうと、町民の有志が企画。店内には「イチゴミルク一つ！」などと元気なかけ声が響いた。イベントには2〜12歳の13人が参加。かき氷作