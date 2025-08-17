◇プロ野球パ・リーグ オリックス7×-6西武（17日、京セラドーム）オリックスが6点差を跳ね返し逆転勝利しました。初回、先発の郄島泰都投手が4本のヒットを打たれ4失点と苦しい立ち上がり、3回からは片山楽生投手がマウンドに上がりますが自身のエラーも絡み3イニングで2失点（自責点1）とリードを6点に広げられます。それでも5回裏、西武先発の隅田知一郎を攻め3本のヒットで1アウト満塁を作ると3番・太田椋選手に打席がま