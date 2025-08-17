愛知県新城市役所で、職場環境の改善について話し合う特命チーム「Z世代課」のメンバー＝7月愛知県新城市は、若手職員の離職を防ぐ取り組みの一環として、市役所の職場環境改善を目指す特命チーム「Z世代課」を6月に発足させた。メンバー全員が30歳未満。若手職員へのアンケートなどを踏まえ、市長への提言をまとめる予定だ。「課長」の加瀬川雄貴さん（27）は「同世代が働きたいと思える市役所にしたい」と意気込む。「仕事が