阪神３―１巨人（セ・リーグ＝１７日）――巨人の赤星が４回３失点で降板した。四回二死一、三塁、高寺に右前へ運ばれると、この打球を右翼手の丸が後逸し、一気に一塁走者まで生還。さらに、続く坂本にも適時打を許した。赤星は「最少失点で抑えたかった。チームに申し訳ない」と言葉を絞り出した。６月２９日のＤｅＮＡ戦で自身最多の６勝目を手にして以降、勝ち星から遠ざかっている。