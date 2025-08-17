8月17日、新潟競馬場で行われた7R・NST賞（3歳上オープン・ハンデ・ダ1200m）は、戸崎圭太騎乗の1番人気、クロジシジョー（牡6・栗東・岡田稲男）が快勝した。1.1/4馬身差の2着にコパノパサディナ（牡5・美浦・上原博之）、3着に スマートアイ（牝5・栗東・寺島良）が入った。勝ちタイムは1:10.5（良）。2番人気で津村明秀騎乗、アームズレイン（牡5・栗東・上村洋行）は、5着敗退。【札幌記念】トップナイフが3度目の正直！重