◇パ・リーグオリックス7―6西武（2025年8月17日京セラD）オリックスが6点差をひっくり返し、99年に並ぶシーズン9度目のサヨナラ勝ちを収めた。6―6で迎えた延長12回に、広岡が左翼へサヨナラ本塁打。0―6から太田の満塁弾、中川の同点2ラン、そして大逆転劇の結末となった広岡の一発に、京セラドームは大歓声に包まれた。