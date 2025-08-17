◇第107回全国高校野球選手権県岐阜商―明豊（2025年8月17日甲子園）県岐阜商が初回に3安打3得点の猛攻で先制した。初回1死満塁塁から5番・宮川鉄平の二塁打で2点を先制。2死一、二塁では7番・横山温大が初球を右前打。3点目を叩き出した。左手の指が先天的にないハンディをものともしない積極的な打撃で振り抜いた。県岐阜商は2009年以来16年ぶり8強を目指す。