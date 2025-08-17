巨人戦で40試合連続無失点のプロ野球新記録を樹立し、ボールを手にポーズをとる阪神の石井大智投手＝17日、東京ドームプロ野球阪神の石井大智投手（28）が17日、東京ドームで行われた巨人21回戦で40試合連続無失点のプロ野球新記録を樹立した。3―1の八回に救援登板して1回を無得点に抑え、平良海馬（西武）が2021年にマークした39試合を塗り替えた。秋田県出身の石井は秋田工業高専から独立リーグの四国アイランドリーグplus