吉本興業所属の、医者 兼 芸人のしゅんしゅんクリニックＰ（以下しゅんＰ）さんが自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。町医者の視点から見た「町医者がやばいなと思う初期症状3選」について解説しています。患者さんの問診票にこれらの症状が書かれていたら、医師としてすぐに対応したいと考える重要な兆候を語っています。 【写真を見る】【 医者 兼 芸人・しゅんＰ 】町医者が「やばい」と直感する「初期症状３選」を